П. Зубов: шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) и отсутствие Адама Полашека в составе.



«Давно мы не радовали болельщиков победами. Игра была жёсткая, кость в кость. К сожалению, мы потеряли Зырянова. Он отправился на МРТ. Пришлось перестраиваться, играть в три звена. Защитники немного наелись. Но ничего, дотерпели. Благодарю бригады большинства и меньшинства. В третьем периоде не стали отсиживаться в обороне. По официальной статистике у нас ноль бросков, но это значит, что соперник хорошо блокировал и мы не попадали в створ. Есть над чем работать. Сожалеем, что Салаку не удалось сделать шат-аут. Всё идёт от мелочей, из них складываются как победы, так и поражения, игроки это знают. Команда отработала сегодня так же, как в Астане. Позавчера на льду было много равнодушных. Этого нельзя допускать. Две победы одержали, и мы наелись. Надо стабилизировать победные серии.



Макаров в первой игре был незаметен. Хороший защитник — это незаметный защитник. Вовремя отдаёт, вовремя подключается, вовремя идёт в борьбу. Он и Горбунов нормально влились в команду, будем развивать. Есть ли шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс, как поётся в песне. Все борются за место в составе, в том числе и он. Со счетов мы его не сбрасываем», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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