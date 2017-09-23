Основин: у «Сибири» осталось много сил на СКА и «Локомотив»

Нападающий «Сибири» Вячеслав Основин прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1).



«В прошлой игре у нас не было никакого недонастроя. Просто не забили свои моменты, недотерпели в конце. Мы работаем над меньшинством, это даёт плоды. Драка Демидова со Скилле нас завела. Молодец, что побился за команду. Сил на матчи с «Локомотивом» и СКА осталось много, будем готовиться», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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«Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске