Граньяни: «Сибирь» играла лучше и заслужила победу

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни прокомментировал итоги выездного матча в Новосибирске, в котором его команда уступила «Сибири» (1:2).



«Новосибирцы играли лучше и заслужили победу. Нужно признать, что «Сибирь» сегодня нас переиграла. Эта команда показалась мне весьма агрессивной, хозяева не оставляли нам много пространства. У «Динамо» получился не самый удачный старт сезона, мы неважно играем на выезде. У меня нет ответа, почему так получается. В команде много новых парней, новый тренер, и нужно время, чтобы почувствовать друг друга и выйти на личный максимум кондиций. Надеюсь, мы сможем в ближайшее время исправить ошибки. С Горди Дуайером работается легко, он говорит по-английски, мне знакомы его требования. Во взаимопонимании проблем нет, осталось начать выигрывать», — сказал Граньяни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске