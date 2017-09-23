Окулов, Кузьменко и Светлаков помогли «Звезде» крупно обыграть «Спутник»

«Звезда» одержала победу в матче регулярного чемпионата ВХЛ со «Спутником». Встреча проходила в Нижнем Тагиле и завершилась со счётом 7:3. Активно поучаствовали в победе игроки, командированные из ЦСКА.

Нападающий Константин Окулов отметился двумя голевыми передачами, Павел Карнаухов набрал 3 (1+2) очка, Андрей Кузьменко забросил шайбу и отдал результативную передачу, Андрей Светлаков также отметился заброшенной шайбой. Защитник Никита Макеев набрал 1 (0+1) очко.

В предыдущем матче с «Горняком» (7:0) Окулов и Кузьменко сделали дубли, Карнаухов забил один гол.