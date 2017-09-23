«Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей

«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась в овертайме со счётом 1:0.
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В основное время ни одна из команд не смогла отличиться, а в овертайме Каспарс Даугавиньш принёс победу нижегородцам. Вратарь Станислав Галимов провёл сухой матч, отразив 33 броска.
Хабаровская команда продлила серию поражений до семи матчей.
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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.