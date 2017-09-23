Ржига: «Слован» не отдаёт жизнь за победу, сердце в этой команде не бьётся

Главный тренер «Слована» Милош Ржига подвёл итоги матча с «Витязем», в котором его подопечные проиграли со счётом 0:4.

«Витязь» заслуженно победил, поздравляю их с победой. Надо работать. Ребята должны отдавать жизнь за победу, а они не готовы это сделать. У нас нет такого лидера, который бы сделал результат, каждый смотрит на другого. Каждый должен начать с себя. Это неплохая команда, но сердце в ней не бьётся. Кашпар — хороший игрок, но не лидер. Лидер должен быть лидером и на льду, и в раздевалке. Но нам его не хватает. Он не может делать результат каждый матч.

Мы начали поздно готовить команду. Долго ждали новостей, будем ли играть в КХЛ или нет. Мы должны идти вперёд, ведь прошёл уже месяц. Должны в каждом матче биться с любой командой, но этого нет. Эберт штраф получил в последнем матче, а у Баркера сотрясение мозга. Не знаю, когда он будет готов», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.