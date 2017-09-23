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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

23 сентября 2017, суббота. 20:15 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Максим Трунёв («Спартак»)

Видео гола Трунёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Патрик Закриссон («Сибирь»)

Видео гола Закриссона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Кирилл Семёнов («Авангард»)

Видео гола Семёнова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сибирь ХК Спартак Кирилл Семёнов Патрик Закриссон Опрос
Новости. Хоккей
23 сентября 2017, суббота
20:34 Мартемьянов: для «Амура» сейчас и одно очко — победа, благодарен Метсоле за матч
20:15 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:08 Кулагин: всё было как в тумане, не сразу осознал, что забил первый гол в КХЛ
20:08 Ржига: «Слован» не отдаёт жизнь за победу, сердце в этой команде не бьётся
19:57 Белов: у Афиногенова небольшое повреждение. Надеюсь, в Хельсинки он сыграет
19:44 «Северсталь» отыгралась с 0:2 и по буллитам одолела «Адмирал»
19:44 «Амур» в овертайме уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей
19:40 Е. Корешков: ошибаются все, счёт в матче с московским «Динамо» мог быть и другим
19:36 Рижское «Динамо» отправило в отставку тренеров Лавиньша и Ниживия
19:36 В. Воробьёв: «Динамо» сделало Виталию Еремееву хороший подарок на день рождения
19:20 «Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»
19:20 Захаркин: мы стабилизировали состав, это поражение возродит «Югру»
19:18 Окулов, Кузьменко и Светлаков помогли «Звезде» крупно обыграть «Спутник»
18:40 Знарок: кто не смотрел игру, может подумать, что победа далась СКА легко
18:22 Бёрнс: меня много бьют клюшкой по рукам и цепляют, надеюсь на арбитров
17:56 Костромитин: игроки «Лады» сами ошибаются и привозят себе голы
17:28 Меньшиков: если «Авангарду» дают шанс, мы его используем
17:19 Граньяни: «Сибирь» играла лучше и заслужила победу
17:17 Скабелка: два периода шла вязкая игра, а третий стал лучшим для «Авангарда»
17:09 Основин: у «Сибири» осталось много сил на СКА и «Локомотив»
17:02 П. Зубов: шанс увидеть Полашека? Шанс всегда есть, он не получка и не аванс
17:00 Кудашов: «Локомотив» мало бросал и не блокировал броски, отсюда такой счёт
16:58 Дуайер: с «Сибирью» была жёсткая игра, нам не хватало Денисова
16:56 СКА одержал 14-ю победу подряд, забив в ворота «Югры» девять шайб
16:52 Зернов: переехал в Тольятти не раздумывая, на меня не рассчитывали в Челябинске
16:48 «Югра» — СКА: у гостей дебютировал в КХЛ вратарь Алексей Мельничук
16:33 Два гола Доуса не спасли «Барыс» от поражения в матче с московским «Динамо»
16:28 «Авангард» дома разгромил «Локомотив», Мартынов сделал дубль
16:10 Проворов: может, я забью 20 голов в сезоне, но не буду для этого забывать защиту
16:05 «Сибирь» одолела минское «Динамо» в Новосибирске
15:50 Кравчук: отсутствие Кинэна на скамейке сказывалось на игре «Куньлуня»
15:46 Капитан «Спартака» Калинин получил травму в матче с «Куньлунем»
15:41 Радил: не знаю, почему не решился сделать хет-трик броском в пустые ворота
15:38 Трунёв: «Спартак» нашёл свою игру, осталось поправить действия в обороне
15:23 «Спартак» обыграл «Куньлунь», Максим Трунёв оформил хет-трик
15:16 «Спартак» — «Куньлунь»: Алексей Пепеляев подрался с Брэндоном Ипом
15:11 «Югра» — СКА: защитник Вячеслав Войнов забил впервые с января 2017-го
14:58 «Барыс» опроверг слова Дастина Бойда о том, что клуб не предлагал ему контракт
14:58 «Сибирь» — «Динамо» Мн: Николай Демидов подрался с Джеком Скилле
14:25 «Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» в выставочной игре в Китае
13:56 Богосян: Хаусли знает современные тенденции, делает ставку на активную игру
13:28 М. Смит: матч с «Аризоной» для меня полон особенных чувств
13:05 Онлайн КХЛ: «Югра» проиграла СКА — 1:9, «Локомотив» разгромлен в Омске
12:50 Макдэвид: арбитры дали нам понять, что будут строже придерживаться правил
12:20 Защитник минского «Динамо» Денисов не сыграет с «Сибирью»
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