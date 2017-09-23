Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Максим Трунёв («Спартак»)

Видео гола Трунёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Патрик Закриссон («Сибирь»)

Видео гола Закриссона можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Кирилл Семёнов («Авангард»)

Видео гола Семёнова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.