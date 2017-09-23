Копейкин: эмоции самые хорошие: «Витязь» выиграл — 4:0, все сражались

Нападающий «Витязя» Алексей Копейкин прокомментировал победу в матче со «Слованом» (4:0).

«Алексей Семёнов у нас не смог сыграть, так же как и Максим Афиногенов. Мне, как ассистенту, приклеили капитанскую нашивку. Это большая ответственность. Я уже был капитаном в других командах, всё хорошо.



Эмоции от матча самые хорошие, выиграли — 4:0, выполнили установку, все от начала до конца сражались. С первых минут болельщики поддерживали, как и всегда. Мы очень рады, что они за нас переживают.



Сейчас нам предстоит выезд. Такой календарь. Ещё много игр дома будет. В следующем матче, думаю, пропустившие эту игру ребята выйдут», — сказал Копейкин в эфире клубного телевидения.

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Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.