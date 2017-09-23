Демидов: специально не бил Скилле первым, он начал, но в меня не попал

Защитник «Сибири» Николай Демидов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1) и драку с Джеком Скилле.



«Начали нормально, терпели в первом периоде, спокойно играли. Во втором добавили, забили шайбы, потом дотерпели в концовке. Были ошибки, но исправимые. Тренеры характеризовали „Динамо“ как активную команду, которая любит играть в нападении, очень активно идёт в прессинг. Мы старались каждый раз, начиная атаки, двигаться только вперёд. Очень помогает, когда мы так разбираем соперника.



Не обращали внимания, как соперник играет на выезде. Когда вели — 2:0, тренеры не напоминали, что Минск отыгрался с 0:3 в домашнем матче с „Магниткой“. Просто говорили, что нужно терпеть, работать до конца. В концовке пропустили гол. Это не то что недоразумение, просто «наелись», не успели смениться, на усталости пошли ошибки.



Что касается драки со Скилле, судьи всё правильно оценили, я сыграл в тело. Затем он заработал удаление. Специально его первым не бил. Начал он, я ответил. Вроде он в меня не попал. В ВХЛ драки были, но не с таким соперником», — сказал Демидов в эфире клубного телевидения.

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Сибири» в YouTube.

Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.