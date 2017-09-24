«Айлендерс» выставили вратаря Гудлевскиса на драфт отказов

«Нью-Йорк Айлендерс» опубликовал список игроков, которые покинули тренировочный лагерь команды. Вратарь Кристерс Гудлевскис выставлен на драфт отказов.

24-летний голкипер летом перешёл в «Айлендерс» из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а после заключил с «островитянами» однолетний двусторонний контракт. Гудлевскис в прошлом сезоне выступал в АХЛ в составе «Сиракьюз Кранч», принял участие в 37 матчах, в которых его показатель надёжности составил 2,65, а процент отражённых бросков – 89,7. Также в составе «Тампы» он принял участие в одном матче НХЛ.