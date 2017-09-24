Граньяни: надеюсь поехать на Олимпиаду, но у Канады большой выбор игроков

Канадский защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни поделился своими ожиданиями от предстоящего олимпийского хоккейного турнира.



«Конечно я хочу поехать на Олимпиаду! Я надеюсь попасть в сборную Канады, но для этого необходимо показывать хороший хоккей. Я выступал за команду на турнире Пучкова в Петербурге, так что тренеры сборной знают мои возможности. Разумеется, без игроков НХЛ Олимпиада будет не такой яркой, но в Европе выступает много канадцев — в Швейцарии, Швеции. В КХЛ их тоже достаточно, это хоккеисты достаточно сильного уровня, поскольку смогли пробиться в сильнейшую в Старом Свете лигу. Так что выбор у тренерского штаба будет достаточно хороший. Есть ли надежда когда-либо вернуться в НХЛ? Думаю, что эта возможность для меня уже года два как закрыта», — сказал Граньяни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит.