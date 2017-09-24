Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Баффало»

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Баффало Сэйбрз»в предсезонном матче со счётом 3:1. В составе канадской команды заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Каспери Капанен и Никита Сошников.

Российский нападающий забросил шайбу в пустые ворота. На льду в данном матче он провёл 13 минут 48 секунд. Защитник Никита Зайцев отыграл 22 минут 19 секунд и записал на свой счёт голевую передачу. Ринат Валиев провёл на льду 15 минут 8 секунд. В составе «Сйэбрз» 18 минут 28 секнуд отыграл защитник Виктор Антипин.



«Баффало» — «Торонто» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

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