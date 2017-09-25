Черри: Лупул, прикрой рот и не выводи из себя Ламорелло, он не обманщик

Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал ситуацию, сложившуюся между «Торонто Мэйпл Лифс» и нападающим Джоффри Лупулом. Форвард не выходил на лёд полтора года из-за травмы, перед началом тренировочного лагеря не прошёл медосмотр, после чего обвинил клуб в жульничестве.

«Говорят, худшее, что может быть у спортсмена, — аккаунт в „Твиттере“. Взять, к примеру, Джоффри Лупула. Вот он написал, что „Лифс“ жульничают, намекая на то, что он здоров и может играть, но „Торонто“ не хочет его с контрактом на $ 5 млн под потолком зарплат. Он обвиняет начальника — Лу Ламорелло. Джоффри, потряси головой, у Лу серьёзный вид, как говорят. Он не позволит игрокам своей команды носить длинные волосы. Мэтту Мартину пришлось постричься перед тем, как он приехал в расположение команды. Ты что, правда думаешь, что он пошёл ко врачу и сказал ему завалить Лупула? Во-первых, он бы этим поставил под угрозу свою репутацию, а что насчёт репутации врача? Такого не могло случиться. Джоффри, ты получаешь пять миллионов, ничего не делая. Полёживай себе на пляже в Калифорнии, получай зарплату. Лу может поменять пару правил, но он никогда не стал бы жульничать. Мой тебе совет — не выводи его из себя. Прикрой рот», — написал Черри в своём «твиттере».