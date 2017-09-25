Варламов: перед сборами я не знал, как отреагирует моё тело, но всё отлично

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов после предсезонного матча с «Миннесотой Уайлд» (5:1), в котором он отразил 28 бросков, сказал, что отлично себя чувствует. Российский голкипер пропустил восемь месяцев из-за травмы.



«Моё тело чувствует себя на 100 процентов. Перед тренировочным лагерем я не знал, как будет реагировать моё тело, когда я буду работать на пределе, выходить за эти пределы. Тренировки — одно дело, но когда играешь 60 минут, надо упорно работать, чтобы хорошо себя чувствовать физически», — приводятся слова Варламова на официальном сайте НХЛ.

28 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Миннесоту»