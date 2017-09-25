Нападающий Теэму Рамстедт расторг контракт со «Слованом»

Нападающий Теэму Рамстедт объявил о расторжении контракта со «Слованом» по соглашению сторон.

«Мы вместе с „Слованом“ приняли решение расстаться. Благодарю организацию, команду и болельщиков. Удачи вам в сезоне», — написал Рамстедт в своём «твиттере».

29-летний хоккеист в этом сезоне провёл за «Слован» два матча и не отметился набранными очками. Ранее он также выступал в «Амуре» и СКА, а всего в КХЛ набрал 34 (10+24) очка в 74 играх. «Слован» занимает предпоследнее место на Западе, в 13 матчах набрав 12 очков.