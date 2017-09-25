Судьи не засчитали шайбу «Локомотива» из-за шести полевых и никого не удалили

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Локомотивом» произошёл интересный момент. Во втором периоде нападающий ярославской команды Денис Алексеев забросил шайбу и сделал счёт 2:0, однако судьи решили взять видеопросмотр на определение шестого полевого игрока у «Локомотива» в момент гола.

Шайба на Алексеева не была засчитана, потому что у «Локомотива» в момент гола на льду было шесть полевых игроков. Судьи не выписали ярославцам штраф за нарушение численного состава.

Продолжается второй период, счёт 1:0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.