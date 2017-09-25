Кудашов: меньшинство – проблема «Локомотива», возможно, поменяем рисунок игры

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4 ОТ).



«58 минут хорошей игры. И вот в последние две минуты наделали ошибок, которые нам стоили сегодняшней игры. Должны были доводить матч до победы, контролировали игру. Несколько неоправданных действий было в концовке. В том числе от молодых ребят, но они учатся на своих ошибках.



Возможно, мы поменяем рисунок игры в меньшинстве с пассивного на более активный. Это проблема, но она решается. Способы выхода из ситуации есть. Легионеры забивают, а россияне – нет? Я никогда не разделял своих хоккеистов на русских и иностранцев, молодых и ветеранов. Кто-то не забивает, но всё равно проделывает объём работы. У кого-то не идёт, кто-то сильно переживает и зажимается. Наверное, надо набраться терпения.



Философия «Локомотива» всегда была в том, чтобы развивать молодых игроков и доверять им. Сегодня был шанс у Каюмова. В целом он неплохо сыграл, но в концовке именно Артур поучаствовал в пропущенной шайбе. Вернётся ли Полунин в звено к Красковскому — посмотрим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль