Комаров: судьба наградила «Динамо» за терпение

Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров прокомментировал гостевую встречу с омским «Авангардом», которая завершилась победой его команды со счётом 1:0.



«Тяжёлая была игра, можно сказать, до первого гола. Мы выстояли, за это нас и наградила судьба. Третья игра на выезде всё равно накладывает свой отпечаток, поэтому неважно выглядели во втором периоде. Главное, что мы продолжаем побеждать», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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«Авангард» уступил московскому «Динамо» в Омске, Комаров забил победный гол