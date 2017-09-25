Е. Корешков: «Барысу» нужно терпение, полкоманды пришли из Казахстана и ВХЛ

Главный тренер ХК «Барыс» Евгений Корешков поделился эмоциями после поражения в матче со СКА (1:4).



«Классный матч, болельщикам, думаю, он понравился. Обилие голевых моментов на самом деле было, но здесь, как обычно, вступает в силу закон, когда одна команда забивает, использует моменты, то у другой это сделать не получается. У нас сегодня было обилие голевых моментов, которые мы не использовали. По игре к ребятам нет претензий, старались, бились до конца, готовимся к следующему матчу.



Будет ли вестись работа над реализацией? Она будет вестись постоянно и в этом сезоне, и в следующем. Наверное, вы заметили, что мы почти всегда говорим, что у нас полкоманды пришли из чемпионата Казахстана и ВХЛ. Поэтому нужно терпение, и в скором времени они будут забивать», — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.