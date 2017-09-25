Хет-трик 18-летнего Толванена помог «Йокериту» обыграть «Витязь»

Финский «Йокерит» на домашнем льду одержал победу над подмосковным «Витязем», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Юкки Ялонена сумели продолжить победную серию в чемпионате, выиграв седьмой матч подряд.



В составе «шутов» хет-трик на свой счёт записал 18-летний нападающий Эли Толванен, ещё по одной шайбе забросили Джон Норман и Томми Хухтала. У «Витязя» забитыми голами сумели отметиться Александр Никулин и Максим Афиногенов.



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