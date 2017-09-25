ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча

Московский ЦСКА на домашнем льду взял верх над братиславским «Слованом», игра закончилась со счётом 3:2. «Армейцы» сумели победить после двух поражений в матчах с «Адмиралом» и «Йокеритом».



Счёт во встрече на 4-й минуте открыл форвард гостей Томаш Грнка. Гол Романа Любимова восстановил равновесие на табло. После второго периода лидировал уже ЦСКА благодаря шайбе Валерия Ничушкина. В третьей 20-минутке Симон Депре сравнял счёт, но гол Ивана Телегина за 12 секунд до конца игры принёс победу москвичам.



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