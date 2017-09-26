Ковыршин: с психологической точки зрения победа важна для минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился впечатлениями после победы над «Югрой» (2:1).



«Хорошо, что выиграли — это позитив для команды. Нам нужна была победа. С психологической точки зрения она очень важна. Хотя, конечно, не реализуем очень много моментов. Вот и сегодня их было столько… И в пустые могли забросить… Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Шайба постоянно отскакивает непонятно куда. Как-то нам не везет.



При моём голе я приехал точно к отлетевшей шайбе? Ну да — ехал ближе к воротам. Хотя отскок от вратаря был сложным — сначала попала в конек. Хорошо хоть в этот раз повезло», — цитирует Ковыршина официальный сайт клуба.

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