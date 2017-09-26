Две передачи Бучневича помогли «Рейнджерс» вырвать победу у «Филадельфии» в ОТ

Клубы НХЛ провели очередные предсезонные матчи. «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме вырвал победу над «Филадельфией» — 3:2. В составе победителей две голевые передачи отдал Павел Бучневич. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 25 минут.

«Нью-Джерси Дэвилз» двумя составами сыграл с «Оттавой Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В первом случае «дьяволы» разгромили «сенаторов» со счётом 8:1, а вот в матче с «островитянами» уступили — 0:3. В составе «Айлендерс» результативной передачей отметился Николай Кулёмин.

В других матчах «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2, «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» — 4:1, а «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Монреаль Канадиенс» — 5:1. В составе «Торонто» результативной передачей отметился Никита Зайцев.

НХЛ. Предсезонные матчи



«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

«Бостон» — «Чикаго» — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

«Питтсбург» — «Детройт» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

«Монреаль» — «Торонто» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).