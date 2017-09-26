Пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Монреаль», «Джетс» победили «Флэймз»

«Торонто Мэйпл Лифс» крупно обыграл «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» уверенно переиграл «Калгари Флэймз» в предсезонных матчах.

«Торонто» — «Монреаль» — 5:1



Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей на Остона Мэттьюса.



«Виннипег» — «Калгари» — 5:2



В составе «Джетс» сыграл защитник Дмитрий Куликов, он провёл на льду 20 минут 12 секунд, в том числе 3 минуты 34 секунды в меньшинстве, набрал две минуты штрафа, нанёс один бросок по воротам, один раз потерял шайбу, а один раз — отобрал.