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Пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Монреаль», «Джетс» победили «Флэймз»

26 сентября 2017, вторник. 09:39 Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» крупно обыграл «Монреаль Канадиенс», «Виннипег Джетс» уверенно переиграл «Калгари Флэймз» в предсезонных матчах.

«Торонто» — «Монреаль» — 5:1

Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей на Остона Мэттьюса.

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2

В составе «Джетс» сыграл защитник Дмитрий Куликов, он провёл на льду 20 минут 12 секунд, в том числе 3 минуты 34 секунды в меньшинстве, набрал две минуты штрафа, нанёс один бросок по воротам, один раз потерял шайбу, а один раз — отобрал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Калгари Флэймз Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс Дмитрий Куликов Никита Зайцев
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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