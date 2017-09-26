Сейв Шестёркина в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ определила 10 лучших вратарских спасений на прошедшей игровой неделе. Лучшим признан сейв голкипера СКА Игоря Шестёркина на Андре Петерссоне в матче с «Авангардом».
1. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Авангардом».
2. Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх в матче со СКА.
3. Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в матче с «Сибирью».
4. Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон в матче с «Куньлунь Ред Стар».
5. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче со «Слованом».
6. Голкипер СКА Игорь Шестёркин в матче с «Авангардом».
7. Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов в матче с рижским «Динамо».
8. Защитник ХК «Сочи» Илья Хохлов в матче с «Металлургом».
9. Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в матче с «Автомобилистом».
10. Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек в матче с «Салаватом Юлаевым».
Видео лучших сейвов можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.