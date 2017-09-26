Сейв Шестёркина в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ определила 10 лучших вратарских спасений на прошедшей игровой неделе. Лучшим признан сейв голкипера СКА Игоря Шестёркина на Андре Петерссоне в матче с «Авангардом».

1. Вратарь СКА Игорь Шестёркин в матче с «Авангардом».

2. Голкипер «Авангарда» Доминик Фурх в матче со СКА.

3. Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в матче с «Сибирью».

4. Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон в матче с «Куньлунь Ред Стар».

5. Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов в матче со «Слованом».

6. Голкипер СКА Игорь Шестёркин в матче с «Авангардом».

7. Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов в матче с рижским «Динамо».

8. Защитник ХК «Сочи» Илья Хохлов в матче с «Металлургом».

9. Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс в матче с «Автомобилистом».

10. Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!» Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

Видео лучших сейвов можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.