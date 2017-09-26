Мэттьюс: у меня в семье есть военные, сидеть во время гимна — это оскорбить их

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выразил отношения к протестам спортсменов в США. Игроки НФЛ преклоняют колени во время исполнения гимна на матчах, осуждая таким образом политику Дональда Трампа.

«Мой двоюродный дед служил, у меня есть друзья и родные, которые служили. Мужчины и женщины рискуют своими жизнями за США, умирают за страну. Я не собираюсь преклонять колено, сидеть или потягиваться во время гимна, потому что считаю это оскорблением людей, которые сражаются за наш флаг, за США. Я не стану одним из тех, кто примет участие в этих протестах», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.