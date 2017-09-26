Никулин: не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса», тогда это было нужно

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин рассказал, почему решил покинуть казанский клуб в 2015 году.



«Правда ли, что я ушёл из Казани из-за конфликта с Зинэтулой Билялетдиновым? Я бы сейчас не хотел говорить о причинах. Я, наверное, для себя их сам ещё не сформулировал. В жизни порой наступает момент, когда что-то надо менять. И на тот момент мне было лучше сменить клуб.



Когда во время Олимпиады-2014 меня посадили в запас, Билялетдинов ничем это не объяснил. Ни слова мне не сказал на этот счёт. Тренер и не должен ничего объяснять», — цитирует Никулина «Спорт Бизнес Online»

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