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Никулин: не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса», тогда это было нужно

26 сентября 2017, вторник. 15:13 Хоккей

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин рассказал, почему решил покинуть казанский клуб в 2015 году.

«Правда ли, что я ушёл из Казани из-за конфликта с Зинэтулой Билялетдиновым? Я бы сейчас не хотел говорить о причинах. Я, наверное, для себя их сам ещё не сформулировал. В жизни порой наступает момент, когда что-то надо менять. И на тот момент мне было лучше сменить клуб.

Когда во время Олимпиады-2014 меня посадили в запас, Билялетдинов ничем это не объяснил. Ни слова мне не сказал на этот счёт. Тренер и не должен ничего объяснять», — цитирует Никулина «Спорт Бизнес Online»

«Пусть СКА откажется от финнов, а Плэтт и Скотт поедут в Курган!»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Москва Илья Никулин
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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