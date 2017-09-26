Лукашенко пообещал научить сотрудника МИД Великобритании играть в хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом пообещал научить представителя британского правительства играть в хоккей, информирует БелТА.



Когда Дункан во время встречи упомянул, что играл только в хоккей на траве, белорусский лидер сразу же откликнулся предложением научить чиновника ледовому хоккею. Дункан ответил, что согласен пройти обучение, несмотря на свой возраст.



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