100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вестерлунд: однажды Кареев точно выиграет, сегодня ему не повезло

26 сентября 2017, вторник. 20:27 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Трактором» (2:3).

«Мы дали шанс «Трактору», и они его использовали. Почему на воротах стоял Кареев? Он очень хороший вратарь, и однажды он точно выиграет. Сегодня не повезло. Второй гол выглядел лёгким, но это не так. Для вратаря это был тяжёлый момент.

Эпизод со вторым голом? Мы обратили внимание арбитров, что там было шесть игроков на льду у соперника. Но это был не наш запрос, они сами хотели убедиться. Там было шесть игроков, но они были в допустимой зоне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Трактор» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх над «Салаватом Юлаевым»
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Трактор Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
21:33 Мастрюков: хорошо, что «Лада» прервала серию неудач, свою шайбу посвящаю сыну
21:30 С. Зубов: «Сочи» пришлось раньше покинуть гостиницу из-за звонка о заминировании
21:25 «Филадельфия» вернула форварда Воробьёва из фарм-клуба
21:19 Аболс: лучше такая победа над «Сочи», чем красивое поражение
21:02 Билялетдинов: такие приёмы Захарчука не украшают хоккей? Он не прыгал
21:01 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:56 В Пскове стартовал отборочный этап VII фестиваля Ночной лиги
20:34 «Лада» одолела ХК «Сочи», прервав серию из 10 поражений
20:33 И. Воробьёв: у Будкина лицо похоже на другое место, он поехал в больницу
20:27 Вестерлунд: однажды Кареев точно выиграет, сегодня ему не повезло
20:01 Тренер вратарей «Флориды»: если Луонго сохранит настрой, то будет играть отлично
19:41 Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три
19:36 «Автомобилист» взял верх над «Нефтехимиком», прервав победную серию соперника
19:29 «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от «Ак Барса»
19:20 «Трактор» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх над «Салаватом Юлаевым»
19:16 «Даллас» отправил нападающего Дениса Гурьянова в АХЛ
19:05 «Металлург» — «Ак Барс»: защитник хозяев Денисов получил повреждение
18:58 Луонго: если в голове сидит страх боли из-за травмы, хорошо играть не получится
18:40 Николай Жердев официально стал игроком рижского «Динамо»
18:18 «Металлург» — «Ак Барс»: защитник гостей Степан Захарчук получил «5+20»
17:59 Лукашенко пообещал научить сотрудника МИД Великобритании играть в хоккей
17:41 Тренер «Кладно»: ждём приезда Ягра, надеемся, что он будет играть за нас
17:04 Маклеллан: «Каролина» просто переработала нас, проявив больше интереса к игре
16:38 «Авангард» заинтересован в приглашении Стефана Да Косты
16:24 Рижское «Динамо» подтвердило подписание контракта с Ансси Салмелой
16:00 Онлайн КХЛ: «Магнитка» принимает «Ак Барс», «Трактор» играет с «Салаватом»
15:58 Энгелланд: играть на арене «Вегаса» будет приятно, надеюсь на шум болельщиков
15:36 Уилер: слова Трампа об игроках НФЛ для многих стали последней каплей
15:13 Никулин: не хочу говорить о причинах ухода из «Ак Барса», тогда это было нужно
14:57 Силовой приём Никиты Нестерова — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
14:45 Гендиректор «Торпедо»: после ухода Шанцева продолжаем работу в штатном режиме
14:37 Дюков: в США не ноют при неудачах, не перекладывают вину на чужие плечи
14:29 «Лада» поместила форварда Семёна Валуйского в список травмированных
14:08 Мэттьюс: у меня в семье есть военные, сидеть во время гимна — это оскорбить их
13:48 Сагадеев: играть против Дацюка и Ковальчука — огромный опыт для меня
13:39 «Вегас» вмонтировал в лёд список имён владельцев абонементов клуба
13:00 Ковальчук: для претензий есть судейский комитет, СКА на это не обращает внимания
12:53 Сейв Шестёркина в матче с «Авангардом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:41 Где случится первая отставка главного тренера в КХЛ?
12:18 Полохов: «Барыс» мог зацепиться в матче со СКА, вторую половину мы доминировали
12:09 «Югра» рассталась с нападающим Дмитрием Моней, который был в клубе на просмотре
11:44 Профессия хоккейного тренера — в топ-10 самых высокооплачиваемых — 300 тыс. руб.
11:37 Гол Секача в матче со «Слованом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
11:22 Сегин: Радулов может обыграть сразу двоих, ему не нужна помощь
11:08 «Флайерз» отправили Воробьёва и Фазлеева в АХЛ, Рубцова и Косоренкова — в QMJHL
Все новости RSS
Партнерский контент