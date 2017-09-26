Вестерлунд: однажды Кареев точно выиграет, сегодня ему не повезло

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Трактором» (2:3).



«Мы дали шанс «Трактору», и они его использовали. Почему на воротах стоял Кареев? Он очень хороший вратарь, и однажды он точно выиграет. Сегодня не повезло. Второй гол выглядел лёгким, но это не так. Для вратаря это был тяжёлый момент.



Эпизод со вторым голом? Мы обратили внимание арбитров, что там было шесть игроков на льду у соперника. Но это был не наш запрос, они сами хотели убедиться. Там было шесть игроков, но они были в допустимой зоне», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Трактор» отыгрался со счёта 0:2 и взял верх над «Салаватом Юлаевым»