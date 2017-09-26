Аболс: лучше такая победа над «Сочи», чем красивое поражение

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче с ХК Сочи со счетом 2:1 ОТ.



«Неплохо отыграли первый период, выиграли его. Во втором периоде пропустили гол в меньшинстве и встали. Хорошо, что «Сочи» не забил второй гол. Ну а третий период получился тягучим. У соперника последняя игра на выезде, у нас головы тяжёлые уже давно. Ясно мерещится одно очко, и хоть бы его выцепить. Игра была такая непонятная. А в овертайме удалось выиграть, и лучше такая победа, чем красивое поражение.



Если бы была возможность держать Филатова и Новотны в лазарете, они бы ещё готовились, но у «Лады» в прошлом матче Дженовей играл в центре нападения. Если брать оптимально, то они ещё не готовы были сегодня играть. Дмитрий Воробьёв не принял участия в сегодняшнем матче в связи с ротацией защитников. «Даллас» перевёл Дениса Гурьянова в АХЛ, и если бы он приехал в «Ладу», я был бы рад», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» одолела ХК «Сочи», прервав серию из 10 поражений