Петерссон: в Омске уже 7-8 раз сходил в ИКЕА, чувствую себя там как дома

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон рассказал, что послужило причиной перехода из ХК «Сочи», а также отметил, что ходит в шведский магазин ИКЕА, потому что чувствует себя там как дома.

«В России многие думают, что шведы всё свободное время проводят в магазине ИКЕА? Скажу так, доля правды в таком мнении есть. Лично я уже в Омске побывал в этом магазине 7-8 раз. Сначала покупал необходимые для квартиры вещи, потом просто ходил в ресторан, чтобы поесть своих любимых фрикаделек. Мне там комфортно, вокруг надписи на родном языке, я чувствую себя как дома.

Я каждый день учу какие-то новые слова, пытаюсь улавливать, что говорят вокруг. И, конечно, стал понимать намного больше. Может быть, это кого-то удивит, но я хорошо знаю русский алфавит и даже могу читать. Пусть медленно, но всё-же. Да, мне ещё сложно понимать абсолютно всё, но, когда говорит тренер, партнёры по команде — мне доступно уже достаточно многое", — цитирует Петерссона 8news.