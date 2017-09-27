Рафик Якубов сменил Равиля Шавалеева на посту генменеджера «Ак Барса»

Новым генеральным менеджером «Ак Барса» стал Рафик Якубов, сообщает «Спорт Бизнес Online».



На этом посту он сменил Равиля Шавалеева, чьё следующее место работы пока неизвестно. Как сообщает издание, 60-летниий Шавалеев покидает клуб по состоянию здоровья.



Ранее Якубов работал генменеджером в «Нефтянике»: при нём команда стала чемпионом ВХЛ в сезоне-2015/16. Также он занимал аналогичную должность в «Нефтехимике», где управлял и хозяйственной частью деятельности клуба. В 1998 году он был капитаном СК имени Урицкого, и команда стала чемпионом страны.

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