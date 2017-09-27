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Рафик Якубов сменил Равиля Шавалеева на посту генменеджера «Ак Барса»

27 сентября 2017, среда. 13:54 Хоккей

Новым генеральным менеджером «Ак Барса» стал Рафик Якубов, сообщает «Спорт Бизнес Online».

На этом посту он сменил Равиля Шавалеева, чьё следующее место работы пока неизвестно. Как сообщает издание, 60-летниий Шавалеев покидает клуб по состоянию здоровья.

Ранее Якубов работал генменеджером в «Нефтянике»: при нём команда стала чемпионом ВХЛ в сезоне-2015/16. Также он занимал аналогичную должность в «Нефтехимике», где управлял и хозяйственной частью деятельности клуба. В 1998 году он был капитаном СК имени Урицкого, и команда стала чемпионом страны.

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Равиль Якубов
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
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