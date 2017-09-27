Гуськов: я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выразил мнение относительно силового приёма Степана Захарчука на Александре Будкине. Гуськов считает, что защитника «Ак Барса» следует дисквалифицировать за это нарушение.

Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму

«С самого детства всех учат одному, и, на мой взгляд, главному в хоккее – играть нужно с поднятой головой. Во-первых, это улучшает игровые качества, а во-вторых, сохраняет здоровье хоккеиста. Будкин, конечно, проморгал этот момент, но я бы эту ситуацию рассмотрел с другой стороны. Захарчук намеренно бил в тело. На мой взгляд, надо контролировать свои действия, потому что с тобой может произойти то же самое. Найдётся такой же, без царя в голове человек, который побежит на тебя с одной целью – встретить так, чтобы запомнилось навсегда. А во-вторых, есть такое понятие, как хоккейная семья. Все зарабатывают хоккеем. Есть семья не только в команде, но и в хоккейной жизни в целом. Каждый хоккеист знает друг друга. Должно быть какое-то уважение, на мой взгляд. Понятно, что все мы играем жёстко. Но на повторе было видно, что Будкин даже шайбу не принял. В момент атаки Захарчука он ею не владел. У Степана тумблер должен был переключиться на другой силовой приём, а не на убийство. Дай бог Будкину здоровья, но, когда на тебя летит человек, в котором больше ста килограммов веса и два метра роста, и он выставляет локоть… Извините, здесь этические соображения должны выходить на первое место.



Так что я в этом моменте усмотрел чистейшее удаление. Здесь должна быть честная борьба, без применения таких грязных приёмов. Если бы я был в СДК, я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей. Это страшно, такие столкновения могут довести до летального исхода. Надо обратить на это внимание, такие нарушения должны караться самым серьёзным образом. Это уже не хоккей, а непонятно что. Понятно, что в хоккей играют настоящие мужчины. Но это должно выливаться в честную борьбу, а не в такие моменты. Ты должен биться не только за команду, ты должен учитывать, что в хоккейной семье есть своя этика. Что у всех есть семьи», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Видео, где Захарчук травмирует Будкина, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.