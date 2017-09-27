100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гуськов: я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей

27 сентября 2017, среда. 16:00 Хоккей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выразил мнение относительно силового приёма Степана Захарчука на Александре Будкине. Гуськов считает, что защитника «Ак Барса» следует дисквалифицировать за это нарушение.

Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму

«С самого детства всех учат одному, и, на мой взгляд, главному в хоккее – играть нужно с поднятой головой. Во-первых, это улучшает игровые качества, а во-вторых, сохраняет здоровье хоккеиста. Будкин, конечно, проморгал этот момент, но я бы эту ситуацию рассмотрел с другой стороны. Захарчук намеренно бил в тело. На мой взгляд, надо контролировать свои действия, потому что с тобой может произойти то же самое. Найдётся такой же, без царя в голове человек, который побежит на тебя с одной целью – встретить так, чтобы запомнилось навсегда. А во-вторых, есть такое понятие, как хоккейная семья. Все зарабатывают хоккеем. Есть семья не только в команде, но и в хоккейной жизни в целом. Каждый хоккеист знает друг друга. Должно быть какое-то уважение, на мой взгляд. Понятно, что все мы играем жёстко. Но на повторе было видно, что Будкин даже шайбу не принял. В момент атаки Захарчука он ею не владел. У Степана тумблер должен был переключиться на другой силовой приём, а не на убийство. Дай бог Будкину здоровья, но, когда на тебя летит человек, в котором больше ста килограммов веса и два метра роста, и он выставляет локоть… Извините, здесь этические соображения должны выходить на первое место.

Так что я в этом моменте усмотрел чистейшее удаление. Здесь должна быть честная борьба, без применения таких грязных приёмов. Если бы я был в СДК, я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей. Это страшно, такие столкновения могут довести до летального исхода. Надо обратить на это внимание, такие нарушения должны караться самым серьёзным образом. Это уже не хоккей, а непонятно что. Понятно, что в хоккей играют настоящие мужчины. Но это должно выливаться в честную борьбу, а не в такие моменты. Ты должен биться не только за команду, ты должен учитывать, что в хоккейной семье есть своя этика. Что у всех есть семьи», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео, где Захарчук травмирует Будкина, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Александр Гуськов Степан Захарчук
Новости. Хоккей
27 сентября 2017, среда
17:34 Форвард СКА Кетов получил травму в матче с «Сибирью»
17:15 Чистов: в «Спартаке» мне ничего не объясняли, сказали ехать в ВХЛ
17:07 Бережков: Тортунов выступал заказчиком договорных результатов «Минских зубров»
17:05 Генменеджер «Вегаса»: заинтересованы в обмене одного защитника
17:00 Шарангович: в КХЛ всё же получше уровень, чем в USHL или CHL
16:53 Гретцки: НХЛ должна быть на Олимпиаде, к сожалению, этого не случится
16:53 «Флорида» отправила Максима Мамина в АХЛ
16:48 «Автомобилист» расторг контракт с нападающим Роком Тичаром
16:48 Горский: оправданий быть не может, у Захарчука почти каждый год такие моменты
16:41 Строльман: Сергачёва можно кратко охарактеризовать словом «хладнокровие»
16:24 Хэкстол: Воробьёв сыграл чертовски хорошо в матче с «Рейнджерс»
16:01 Защитник «Ак Барса» Степан Захарчук дисквалифицирован на восемь матчей
16:00 Гуськов: я бы дисквалифицировал Захарчука на максимальное количество матчей
15:46 «Барыс» и «Локомотив» назвали составы на матч в Астане
15:19 Нападающий Лещенко выбыл на 10 дней из-за травмы и пропустит выезд «Спартака»
15:15 Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч с минским «Динамо»
15:00 Онлайн КХЛ: «Сибирь» принимает СКА, «Локомотив» играет с «Барысом»
14:51 Максим Карпов вернулся в состав СКА в матче с «Сибирью»
14:43 Экс-нападающий «Северстали» Голик стал игроком чешского «Млада-Болеслав»
14:43 Форвард Рассказов перешёл из «Торпедо» в «Амур» в обмен на компенсацию
14:08 Е. Корешков: у Дица травма нижней части тела, матч с «Локомотивом» он пропустит
13:54 Рафик Якубов сменил Равиля Шавалеева на посту генменеджера «Ак Барса»
13:38 Уорд: я сталкивался с расизмом в хоккее, возможно, преклоню колено на гимне
13:21 Петерссон: в Омске уже 7-8 раз сходил в ИКЕА, чувствую себя там как дома
13:06 Кожевников: в моё время Захарчуку за приём на Будкине могли и двух минут не дать
12:49 Яромир Ягр может сыграть за «Кладно» в ближайшие дни
12:47 Рижское «Динамо» отправило форвардов Скворцова, Елисеева и Батню в фарм-клуб
12:31 Лапенков: 7 очков из 12 — хороший результат, но матч с «Ладой» смазал настроение
12:07 «Нефтяник» из-за болезни игроков выставил на матч с «Динамо» СПб 15 полевых
11:44 Защитник «Трактора» Евгений Рясенский получил травму
11:37 Гатиятулин: «Трактор» готовится к каждой игре как к последней
11:22 Е. Медведев: «Авангарду» надо более ответственно относиться к голевым моментам
11:03 Величкин: у Будкина тяжёлое сотрясение, скрытые травмы головы, есть переломы
10:57 Бугнер: звено Юбердо — Барков — Дадонов — одно из лучших в НХЛ
10:52 Попов: у «Ак Барса» не было реваншистских настроений в матче с «Магниткой»
10:31 Мэр Питтсбурга отказался ехать с «Пингвинз» в Белый дом
10:05 Захарчук: я пытался провести силовой приём, не хотел нанести Будкину травму
09:57 Юбердо: у нас с Дадоновым и Барковым всё получается, как раньше с Ягром
09:55 Вайсфельд: у Умарка нет травмы, он приболел, пока не знаем, когда будет готов
09:44 А. Макаров: руководство «Нефтехимика» берёт пример со СКА по многим параметрам
09:23 «Филадельфия» одолела «Рейнджерс» в предсезонном матче
09:20 Передача Барбашёва не помогла «Сент-Луису» обыграть «Коламбус»
09:09 «Вегас» с Шипачёвым проиграл «Лос-Анджелесу» в овертайме
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
07:51 «Даллас» уверенно обыграл «Миннесоту», Радулов набрал 1 очко
Все новости RSS
Партнерский контент