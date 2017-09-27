Строльман: Сергачёва можно кратко охарактеризовать словом «хладнокровие»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман после предсезонного матча с «Флоридой Пантерз» (2:4) поделился мнением об игре Михаила Сергачёва, с которым играл в одной паре.



«Для меня это был хороший тест. Думаю, я его прошёл. Что касается Сергачёва, думаю, его можно кратко охарактеризовать словом „хладнокровие“, — цитирует Строльмана Tampa Bay Times.



Сергачёв перешёл в „Тампу“ летом 2017 года в результате обмена с „Монреаль Канадиенс“, который выбрал его на драфте-2016 под общим девятым номером.

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