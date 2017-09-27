Знарок: не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Сибирью» (3:0)



«Мы довольны, что проехали серию положительно. Пару дней отдохнём и будем готовиться к следующим матчам. Не наскучило ли СКА побеждать? Сложный вопрос. Пока дай бог всё идёт, всё хорошо. Играем в четыре пары защитников, чтобы всем дать поиграть, чтобы все были в игровом тонусе. Шестёркин отлично провёл выездную серию, мы уверены в нём. С Кетовым всё нормально, травмы удалось избежать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

СКА выиграл 16-й матч кряду и идёт без поражений, у Широкова и Херсли 5 очков