Защитник СКА Херсли забил гол в шестом матче подряд

Защитник СКА Патрик Херсли отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (3:0). Питерцы по-прежнему идут в сезоне без поражений, выиграв в 16-м матче подряд.



В третьем периоде шведский хоккеист забил гол в большинстве с передач Сергея Плотникова и Сергея Широкова. Херсли забивает уже в шестой игре подряд. В текущем сезоне он набрал 17 (9+8) очков в 15 матчах.

Также видео гола шведского защитника питерской команды доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.