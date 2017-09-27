Е. Корешков: на фоне усталости для «Барыса» это очень ценная победа

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1).



«Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх. Сегодня был тяжёлый матч. И на фоне усталости для нас это очень ценная победа. Парни до конца верили, до этого столько голевых моментов не использовали! Но сегодня наконец наступил момент, когда проявили силу воли и на жилах выиграли, молодцы! Доволен прежде всего командой, игроками. Хоккеисты показали характер после поражения, и опять же — на фоне усталости. Сегодня для нас были очень важные три очка.



Шевченко поедет с нами на выезд, будет играть, посмотрим, в каком из матчей. Диц продолжает лечение. К сожалению, в поездку он не поедет.



Роман Старченко едет с нами на выезд из четырёх матчей, рвётся в бой, травма ещё сказывается. Но надеемся, что в последних матчах грядущего выезда он сыграет.



Орехов? Он сыграл немного, буквально 3-4 смены, но очень уверенно сыграл, влился в коллектив. Будем и дальше привлекать свою молодёжь», — цитирует тренера официальный сайт клуба из Астаны.

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