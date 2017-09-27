Е. Медведев: «Авангард» провёл домашнюю серию удовлетворительно

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Забили в большинстве, выжали максимум из своих моментов. Отсюда и такой счёт. Больше комментировать нечего. Минчане много удалялись, причём много удалений было ненужных за игру высоко поднятой клюшкой.



Что скажу о домашней серии в целом? Удовлетворительно. Должны были побеждать московское «Динамо», положение в турнирной таблице было бы лучше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.