Петерссон: иногда злюсь на себя, когда совершаю мало бросков

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:1).

«Противник сегодня начал матч довольно мощно, но мы придерживались своего плана на игру и смогли забросить первыми, нам это зачастую помогает, придаёт уверенности. После этого встреча шла то в одну сторону, то в другую, но я рад, что довели дело до победы. Несомненно, когда ты показываешь лучшие скорости, то и смотришься на льду предпочтительнее соперника, за счёт этого также можно одерживать победы в матчах.

Мы очень хорошо подготовились к этой игре, соперник ничем не удивил, а все их шансы возникали только из наших ошибок. В эпизоде с моей заброшенной шайбой, я искал возможность отдать пас Семёнову, но не увидел таковой и решил бросать сам, получилось забить.

«Авангард» возглавил дивизион Чернышёва? Конечно, это очень важно для команды, но сейчас в таблице большая плотность, и нам нужно брать максимум очков в каждой встрече.

Да, я знаю о том, что мало бросаю в последних встречах, и тренеры мне об этом говорят. Иногда, когда я совершаю мало бросков, то злюсь на себя, поэтому буду стараться бросать как можно больше в будущем», — передаёт слова Петерссона корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.