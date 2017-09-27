Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, дома уступив «Адмиралу»

Рижское «Динамо» на своём льду уступило «Адмиралу». Серия поражений достигла 12 матчей подряд. В 16 матчах сезона на счету рижской команды две победы. «Адмирал» прервал свою серию поражений на отметке в четыре матча кряду. В 15 матчах сезона на счету команды Александра Андриевского четыре победы.

На пятой минуте встречи Вадим Краснослободцев вывел дальневосточников вперёд, а Роберт Саболич на 12-й минуте матча удвоил преимущество. На 38-й минуте Владимир Бутузов сделал счёт 3:0. На 53-й минуте матча Владимир Ткачёв забил четвёртый гол, однако впоследствии рижане забили два гола стараниями Карла Столлери и Микса Индрашиса. Под занавес матча Дамир Жафяров поразил пустые ворота. Итог встречи — 5:2.

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