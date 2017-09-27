«Слован» трижды отыгрался и одолел «Витязь», прервав 3-матчевую серию поражений

«Слован» на своём льду одержал победу над «Витязем» и прервал серию поражений на отметке в три матча кряду. В 15 матчах сезона словаки одержали четыре победы. Подмосковная команда проиграла второй матч подряд. В 16 матчах сезона на счету «Витязя» шесть побед.

К 37-й минуте матча счёт был равный — 3:3. Причём словацкая команда трижды отыгрывалась. За подмосковную команду отличились Александр Никулин, Алексей Макеев и Максим Афиногенов. За словацкую команду шайбы забросили Иван Шварны, Томаш Грнка и Кэм Баркер. На 54-й минуте матча Михал Ржепик впервые вывел «Слован» вперёд. Этот гол оказался победным. Итог — 4:3 в пользу словацкой команды.

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