Озолиньш: Салмела и Жердев старались, выполняли своё задание

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился мнением о 12-м подряд поражении команды. Рижане уступили «Адмиралу» со счётом 2:5.

«У «Динамо» удивительные болельщики. После всего, что случилось и продолжает происходить, при результате, который не внушал никаких надежд, они продолжали поддерживать и подбадривать нас. Когда проигрываешь, нужно пытаться что-то сделать, и один из способов — это поменять звенья нападающих.

Шайбы пропускает не только вратарь, это общекомандная ответственность. Дебют Салмелы и Жердева? Для них это был первый матч после долгой паузы на таком уровне, а так – они старались и выполняли своё задание», — приводит слова Озолиньша Sportacentrs.