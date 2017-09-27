Мартемьянов: есть вопросы, претензии к некоторым людям в «Амуре»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (1:2).



«Получилась хорошая, напряжённая игра. То, что мы планировали, команда выполняла. Но у нас большие кадровые проблемы. Сегодня наскребли народа только на три пятёрки. Парни молодцы, бились. Спасибо тем, кто полностью отдавался игре. Но индивидуальные ошибки и безответственное поведение некоторых товарищей привели к такому результату. Отмечу ещё хорошую игру вратарей. К сожалению, у нас очков нет.



Как у нас в Хабаровске обстоят дела со зрителями? Полный порядок, аншлаг. Болельщики у нас очень любят команду. К сожалению, мы им не доставляем удовольствия победами. Я уже говорил в одном из интервью, что беру вину на себя в провале домашней серии. У нас была только одна хорошая игра — со СКА. Там мы должны были брать очки. Но как есть, так есть. Есть вопросы, претензии к некоторым людям. Мы ведём работу. Стараюсь достучаться, донести, что хоккей — это командная, коллективная игра. И свои личные амбиции нужно убирать в сторону, чтобы набирать очки и решать турнирные задачи», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.