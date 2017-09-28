Тривино покинет «Барыс» и вернётся в «Торпедо» У-К

Канадский нападающий Кори Тривино покинет астанинский «Барыс» и вернётся в усть-каменогорское «Торпедо». Об этом информирует «шайба.kz».

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 5 матчей и отметился одной результативной передачей. Показатель полезности канадского форварда составил «-3». Прошлый сезон канадский хоккеист начинал в усть-каменогорском клубе Высшей хоккейной лиги, однако после одной игры в ВХЛ нападающий был вызван в КХЛ — в «Барыс».