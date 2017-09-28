«Ак Барс» подтвердил назначение Рафика Якубова на пост генерального менеджера

Казанский «Ак Барс» на своём официальном сайте подтвердил назначение Рафика Якубова на пост генерального менеджера.
«Я, как президент клуба, предложил Рафику Якубову пост генерального менеджера, и он согласился», — сообщил президент Наиль Маганов.
Ранее Якубов работал генменеджером в «Нефтянике». При нём команда стала чемпионом ВХЛ в сезоне-2015/16. Он также занимал аналогичную должность в «Нефтехимике», где управлял и хозяйственной частью деятельности клуба. В 1998 году он был капитаном СК имени Урицкого, и команда стала чемпионом страны.
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