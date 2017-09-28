Назаров: обидно, что это вторая игра с проигрышем «Нефтехимика» по буллитам

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от встречи после поражения в матче с «Металлургом» (2:3 Б).



«На мой взгляд, сегодня получился интересный матч. У нас тяжёлый выезд, четвёртая игра. Рад, что сыграли вничью, но обидно, что это наша вторая игра с проигрышем по буллитам. Отстаёт у нас этот момент, на удивление. А так, безусловно рад. Играли с сильным противником, все бились, старались. Обе команды хотели выиграть, но счастье было на стороне противника», — цитирует Назарова официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» в серии буллитов оказался сильнее «Нефтехимика»