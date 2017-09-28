Вестерлунд: удалось победить за счёт большинства, Умарк должен сыграть с «Югрой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал гостевую победу над «Ладой» со счётом 3:2 ОТ.



«Особенность игры на маленьких площадках — это большое количество единоборств «1 в 1», и тот, кто их выигрывает, побеждает и в матче. Сегодня же нам удалось победить за счёт хорошей игры в большинстве. Для нас это был очень тяжёлый матч, «Лада»действовала хорошо, поэтому залогом успеха стала стопроцентная реализация большинства.



Никакого серьёзного повреждения у Умарка нет, и он должен сыграть в следующем матче», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» дома уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме