Мэр Калгари: Беттмэн намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою карьеру

Мэр Калгари Нахид Ненши рассказал о своём разговоре с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном на тему строительства новой арены «Калгари Флэймз». «Калгари» продолжит выступать на арене Scotiabank Saddledome, построенной 34 года назад. Переговоры о строительстве новой арены с городскими властями пока ни к чему не привели.



«Он не выдвигал каких-то угроз. Но он сказал: «Если вы провалите это дело, то «Флэймз» переедут, и это разрушит ваш город». Я ответил ему следующее: «Это был бы ужасный исход, но город бы от этого не разрушился». Он намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою политическую карьеру. Я сказал, что у нас много работы, и мы в любом случае должны думать о том, чтобы любая сделка была справедливой с точки зрения налогоплательщиков», – сказал Ненши.

Годро: летом я провожу много времени на площадке, это привычка с детства