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Голышев не поехал с «Автомобилистом» на трёхматчевый выезд

29 сентября 2017, пятница. 12:24 Хоккей

«Автомобилист» отбыл на выезд по маршруту Пекин — Владивосток — Хабаровск. Форвард уральской команды Анатолий Голышев не поехал вместе с командой из-за травмы. Хоккеист помещён в список травмированных.

Вратари: Якуб Коварж, Владимир Сохатский, Владислав Гросс;

Защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Егор Журавлев, Николай Тимашов, Георгий Мишарин, Александр Щемеров, Михал Чайковски, Дмитрий Мегалинский, Никита Трямкин, Алексей Василевский;

Нападающие: Алексей Михнов, Александр Торченюк, Алексей Симаков, Илья Крикунов, Франсис Паре, Евгений Чесалин, Дмитрий Пестунов, Виталий Попов, Тэйлор Бек, Александр Кучерявенко, Артем Гареев, Егор Миловзоров, Максим Рассейкин, Денис Мингалеев, Дуайт Кинг.

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Источник: Официальный сайт ХК "Автомобилист" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Анатолий Голышев
Новости. Хоккей
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