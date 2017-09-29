«Автомобилист» подписал двусторонний контракт с нападающим Сетдиковым

«Автомобилист» подписал контракт с нападающим Никитой Сетдиковым. Соглашение между уральским клубом Континентальной хоккейной лиги и 22-летним игроком рассчитано на один сезон. Соглашение при этом носит двусторонний характер.



Ранее Сетдиков выступал в системе уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев», за который провёл 9 матчей в КХЛ. В прошлом сезоне хоккеист выступал в Высшей хоккейной лиге за «Торос», «Химик» и «Звезду». Текущий сезон он начал в составе «Горняка» и набрал 6 (1+5) очков в 7 матчах ВХЛ.

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